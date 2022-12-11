Минобороны сообщило об уничтожении украинской пусковой установки «Бук-М1»

Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки украинского ЗРК «Бук-М1»

Вооруженные силы России в районе Краматорска уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Об этом в воскресенье, 11 декабря, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», — сообщил он.

10 декабря сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Как уточнил Конашенков, снаряды были сбиты в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка и Жовтневое Запорожской области.