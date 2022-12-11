Российские войска уничтожили три группы диверсантов в ЛНР

Минобороны России отчиталось об уничтожении трех групп диверсантов в ЛНР

Российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.