Россияне раскрыли выбранные для близких подарки на Новый год

Сладости и десерты оказались самыми популярными подарками близким у россиян на Новый год

Россияне раскрыли подарки, которые выбрали для родных и близких на Новый год. Результаты исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» и компании «СберМегаМаркет», в котором приняли участие более пяти тысяч жителей разных регионов страны, поступили в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что 11 процентов участников эксперимента планируют сделать сюрпризы родным, друзьям, знакомым и коллегам. При этом около трети опрошенных уточнили, что порадуют только семью и близких людей, а подавляющее большинство (36 процентов) — потратятся исключительно на подарки для членов семьи. В то же время 25 процентов респондентов признались, что не собираются покупать презенты вообще никому.

Самым распространенным подарком оказались новогодние сладости и десерты — их планируют приобрести около половины опрошенных (47 процентов). Также среди популярных презентов — елочные и тематические украшения (45 процентов), парфюмерия, косметика и мыльные наборы (34 процента). Каждый третий россиянин планирует сделать подарок своими руками (29 процентов), а 22 процента предпочитают дарить игрушки, чтобы придать празднику атмосферу детства. В топ-10 самых популярных подарков также попали декор для дома, предметы гардероба, алкоголь, книги и деньги.

Ранее основатель российского бренда LaTrika, дизайнер Алеся Никонова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Так, на вечеринку в компании друзей она посоветовала надеть силуэтное платье с вывернутыми швами контрастного цвета. Такой образ можно дополнить лаковыми сапогами на высоком каблуке или босоножками, а также пиджаком оверсайз.