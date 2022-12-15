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14:47, 15 декабря 2022Ценности

Колье Дрейка из колец для несостоявшихся помолвок оценили в 791 миллион рублей

Ювелир Стоун оценил колье Дрейка из колец для несостоявшихся помолвок в 791 миллион рублей

Фото: @alexmoss

Британский эксперт по драгоценным камням оценил стоимость бриллиантового колье, которое канадский рэпер и продюсер Дрейк сделал из колец для несостоявшихся помолвок. Об этом сообщает Page Six.

Ювелир Зак Стоун считает, что цена изделия, состоящего из 42 обручальных колец с бриллиантами общим весом 351,38 карата, составляет 12,5 миллиона долларов (711,9 миллиона рублей). Отмечается, что ожерелье, обрамленное в 18-каратное белое золото, создавалось дизайнером Алексой Мосс в течение 14 месяцев. «Каждый бриллиант отобран вручную», — уточнила она.

При этом модельер не уточнила, каким женщинам должны были принадлежать кольца. Известно, что артист состоял в отношениях с моделями Тайрой Бэнкс и Джулией Фокс, а также с певицей Рианной.

В ноябре издательский дом Conde Nast подал в суд на американских рэперов Дрейка и 21 Savage за использование фейковой обложки журнала в качестве промо их новых треков.

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Майя Пономаренко
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