Колье Дрейка из колец для несостоявшихся помолвок оценили в 791 миллион рублей

Ювелир Стоун оценил колье Дрейка из колец для несостоявшихся помолвок в 791 миллион рублей

Британский эксперт по драгоценным камням оценил стоимость бриллиантового колье, которое канадский рэпер и продюсер Дрейк сделал из колец для несостоявшихся помолвок. Об этом сообщает Page Six.

Ювелир Зак Стоун считает, что цена изделия, состоящего из 42 обручальных колец с бриллиантами общим весом 351,38 карата, составляет 12,5 миллиона долларов (711,9 миллиона рублей). Отмечается, что ожерелье, обрамленное в 18-каратное белое золото, создавалось дизайнером Алексой Мосс в течение 14 месяцев. «Каждый бриллиант отобран вручную», — уточнила она.

При этом модельер не уточнила, каким женщинам должны были принадлежать кольца. Известно, что артист состоял в отношениях с моделями Тайрой Бэнкс и Джулией Фокс, а также с певицей Рианной.

В ноябре издательский дом Conde Nast подал в суд на американских рэперов Дрейка и 21 Savage за использование фейковой обложки журнала в качестве промо их новых треков.