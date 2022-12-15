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21:40, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

В США предрекли Украине проблемы в критический момент

Newsweek: в критический момент Киев останется без военной помощи от НАТО

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Обозреватель Кэтрин Фунг в своей статье для Newsweek написала, что в критический момент Киев может остаться без военной помощи НАТО.

Автор считает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить объем поставок вооружений и боеприпасов ВСУ, скорее всего, останется без ответа. Фунг отметила, что в настоящее время Североатлантический альянс с трудом пополняет собственные арсеналы.

По слова обозревателя, помощь украинской стороне сильно истощила запасы входящих в альянс стран, среди которых растет обеспокоенность из-за проблем с их восстановлением на прежнем уровне.

Ранее Evening Standard узнала, что западные страны размышляют над тем, какая помощь поможет Украине получить решающее преимущество в конфликте с Россией. Источники издания уточняют, что США вместе с ключевыми союзниками по НАТО рассматривают «какие угодно варианты, лишь исключающие атаки на российскую территорию». В частности, допускается передача Киеву вооружения для противоракетной защиты объектов инфраструктуры.

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Марина Совина
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