На Западе захотели дать Киеву «решающее преимущество» в конфликте с Россией

Evening Standard: Запад думает, как обеспечить Украине преимущество в конфликте с Россией

Западные страны размышляют над тем, какая помощь поможет Украине получить «решающее преимущество» в конфликте с Россией. Об этом пишет Evening Standard.

Источники издания уточняют, что США вместе с ключевыми союзниками по НАТО рассматривают «какие угодно варианты, лишь исключающие атаки на российскую территорию». В частности, допускается передача Киеву вооружения для противоракетной защиты объектов инфраструктуры. Также изучается возможность поставок на Украину истребителей. «Многое зависит от характера российских атак и от того, куда украинцы больше всего захотят направить свои усилия», — отметил один из собеседников.

В любом случае, отмечает газета, поддержка Киева будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта.

14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи. Представитель Белого дома отметил, что США работают над следующим пакетом военной помощи Киеву, о его готовности и составе будет объявлено позднее.

Ранее газета The Washington Post назвала условие для поставок Patriot Украине. Издание отметило, что президент США Джо Байден одобрит поставки ЗРК Patriot Украине только после детального доклада Пентагона.