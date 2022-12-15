В Москве стали продавать больше новостроек

Росреестр: продажи новостроек в Москве выросли на 31 процент

В ноябре 2022 года в Москве за месяц резко выросли продажи новостроек — динамика достигла 31 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росреестра.

За указанный месяц в столице заключили 6 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). При этом в октябре показатель находился на уровне 4,6 тысячи договоров. Однако продажи остались ниже среднего значения 2022 года — семь тысяч договоров.

Аналитики уточнили, что по сравнению с ноябрем 2022 года число сделок снизилось на 36 процентов. За 11 месяцев в столице подписали на 14 процентов меньше договоров, чем в период с января по ноябрь в 2021 году.

Ранее стало известно, что по итогам ноября 2022 года спрос на жилье в новостройках в Москве и Подмосковье значительно вырос. За месяц в указанных локациях было зарегистрировано 9,54 тысячи сделок, что на 22 процента больше показателя октября.