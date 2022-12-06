Москвичи снова начали покупать один вид жилья

Dataflat: спрос на новостройки в Москве и Подмосковье вырос на 22%

По итогам ноября 2022 года спрос на жилье в новостройках в Москве и Подмосковье значительно вырос. О том, что жители столицы снова начали покупать один вид недвижимости, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование Dataflat.

В октябре на рынке первичной недвижимости Московского региона произошел обвал, связанный с объявлением частичной мобилизации. В ноябре спрос на такое жилье начал восстанавливаться. За месяц в указанных локациях было зарегистрировано 9,54 тысячи сделок, что на 22 процента больше показателя октября.

Наиболее заметно число сделок увеличилось в Старой Москве — рост составил 40 процентов, а количество достигло 4,6 тысячи договоров. В Подмосковье прирост сделок составил 14 процентов, до 3,2 тысячи договоров. В то же время в Новой Москве спрос на новостройки незначительно снизился. Восстановление продаж произошло в тех локациях, где рынок больше всего просел в октябре. Эксперты считают, что в декабре продажи жилья в Москве и Подмосковье продолжат расти, однако не дойдут до показателей 2021 года.

За месяц средняя цена квадратного метра в границах Старой Москвы уменьшилась на два процента и достигла 327,3 тысячи рублей, а средняя стоимость лота упала на девять процентов, до 16,6 миллиона рублей. В Новой Москве «квадрат» подорожал на пять процентов, до 250,3 тысячи рублей, а лот в среднем подешевел на три процента, до 13,1 миллиона рублей. В Подмосковье стоимость метра осталась на уровне 170 тысяч рублей, а стоимость лота снизилась на один процент, до 7,61 миллиона рублей. В результате роста спроса также выросла выручка девелоперов.

Ранее сообщалось, что по итогу ноября в Москве стали продавать больше новостроек. Предложение увеличилось на 54 процента, или 25,4 тысячи лотов. За месяц показатель увеличился на 4,3 процента.