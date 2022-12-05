В Москве стали больше продавать один тип жилья

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: предложение новостроек в Москве выросло на 54 процента

К концу ноября 2022 года на рынке недвижимости Москвы увеличился объем предложения в новостройках. О том, что жители столицы стали больше продавать один тип жилья, говорится в исследовании риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», сообщает РБК.

Предложение достигло 25,4 тысячи лотов — на 54 процента больше, чем в ноябре 2021 года. За месяц показатель увеличился на 4,3 процента. Квадратный метр оценили в 275,3 тысячи рублей. Относительно октября цена поднялась на 0,5 процента, за год динамика составила 5,8 процента.

Общая площадь выставленного на продажу жилья в Москве достигла 1,14 миллиона квадратных метров. В октябре показатель был ниже на 4,4 процента, а год назад — меньше на 38,4 процента. Из всей экспозиции доля квартир с отделкой составила 81,8 процента.

Ранее в «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что с января по октябрь 2022 года больше всего среди районов Старой Москвы спрос на новостройки снизился в Левобережном — интерес к подобным объектам в сравнении с аналогичным периодом 2021-го упал в пять раз.