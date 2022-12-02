Определены районы Москвы с падением спроса на новостройки

«ЦИАН.Аналитика»: больше всего спрос на новостройки снизился в Левобережном районе

С января по октябрь 2022 года больше всего среди районов Старой Москвы спрос на новостройки снизился в Левобережном — интерес к подобным объектам в сравнении с аналогичным периодом 2021-го упал в пять раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты определили, что в Ярославском районе спрос за год снизился в четыре с половиной раза. Топ-3 списка замкнул Донской район с уменьшением интереса в четыре раза. Число сделок снизилось в три раза в районах Марфино, Алексеевский, Ростокино и Богородское.

Пятую строчку рейтинга со снижением количества сделок в два с половиной раза разделили районы Беговой, Хамовники и Москворечье-Сабурово. Подобную динамику объяснили объемом экспозиции. Так, в Донском и Ярославском районах за год в продажу не вышел ни один новый корпус.

Ранее аналитики ЦИАН пришли к выводу, что с января по октябрь 2022 года москвичи резко расхотели покупать новые квартиры в шести районах Новой Москвы. Первое место по снижению спроса на первичном рынке жилья заняло поселение Десеновское.