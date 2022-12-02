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11:11, 2 декабря 2022Среда обитания

Москвичи резко расхотели покупать новые квартиры в шести районах

ЦИАН: в шести районах Новой Москвы резко сократилось число сделок с новостройками

Фото: Агентство «Москва»

С января по октябрь 2022 года москвичи резко расхотели покупать новые квартиры в шести районах Новой Москвы. Локации столицы, где сократилось число сделок с новостройками, назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Первое место по снижению спроса на первичном рынке жилья заняло поселение Десеновское — там количество заключенных договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) снизилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, до 1,8 тысячи.

Второе место занимает Первомайское — там число сделок с новостройками сократилось на 29,9 процента за год, до 75. Замыкает тройку антилидеров Сосенское со снижением показателя на 29,3 процента, до 6,1 тысячи сделок.

Спрос на новые квартиры, по данным ЦИАН, также снизился в поселениях Внуковское (минус 24 процента, до 1,4 тысячи сделок), Рязановское (минус 22,6 процента, до 1,6 тысячи сделок) и Московский (минус 9,1 процента, до 2,8 тысячи сделок). Всего за 10 месяцев 2022 года на первичном рынке Новой Москвы было заключено 16,6 тысячи ДДУ — на 27 процентов меньше, чем в аналогичный период годом ранее, уточнили аналитики.

Ранее стало известно, что в октябре москвичи потеряли интерес к квартирам в новостройках: спрос на этот тип жилья снизился на 43 процента по сравнению с сентябрем.

Нина Ташевская
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