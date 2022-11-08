Москвичи резко потеряли интерес к одному типу жилья

Dataflat: спрос на новостройки в Москве снизился в октябре на 43 процента

В октябре 2022 года москвичи резко потеряли интерес к квартирам в новостройках — спрос на этот тип жилья в старых границах столицы снизился на 43 процента по сравнению с сентябрем. К такому выводу пришли аналитики Dataflat в своем исследовании, результаты которого опубликованы в Telegram-канале проекта.

По данным специалистов, на первичном рынке недвижимости Старой Москвы за месяц зарегистрировали 5,2 тысячи сделок. Как отмечают в Dataflat, столь резкого падения числа сделок в столице не было даже в марте и апреле 2022 года на фоне повышения ключевой ставки Центробанком.

При этом сумма выручки (поступления на эскроу-счета) девелоперов снизилась на 42 процента, до 59,2 миллиарда рублей. Средняя цена одного квадратного метра в новостройках не изменилась и составила 333 тысячи рублей, а средняя стоимость лота выросла на 2 процента, до 18,3 миллиона рублей.

В Подмосковье количество сделок уменьшилось на 33 процента, до 3,1 тысячи. Выручка застройщиков снизилась на 38 процентов, до 96,1 миллиарда рублей. Средняя цена «квадрата» при этом выросла на 0,3 процента, до 170,7 тысячи рублей, а средняя стоимость лота повысилась на 1 процент, до 7,7 миллиона рублей.

В целом по Москве и области в октябре было зарегистрировано 7,6 тысячи сделок с новостройками — на 37 процентов меньше, чем в сентябре. Выручка девелоперов снизилась на 38 процентов, до 96,1 миллиарда рублей. Средняя цена одного квадратного метра сократилась на 2 процента, до 250,6 тысячи рублей, а стоимость лота — на 2 процента, до 12,9 миллиона рублей в сентябре, подсчитали специалисты.

Ранее в Национальном объединении строителей заявили, что в октябре россияне резко расхотели покупать новостройки — спрос на этот тип жилья снизился на 70 процентов по сравнению с сентябрем. Среди возможных последствий такой ситуации на рынке специалисты назвали появление в стране достроенных объектов с нераспроданным жильем.