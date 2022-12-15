Гастроэнтеролог перечислила самые опасные продукты при гастрите

Врач-гастроэнтеролог Туманова: копчености, жареное и жирное наиболее опасны при гастрите

При гастрите важно соблюдать правила приема пищи и отказаться от некоторых продуктов. Самые опасные из них перечислила в беседе с Life.ru врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Мария Туманова.

Первое место в своем топе из десяти наиболее вредных продуктов при гастрите специалист отдала копченостям, мясу с жиром и прожилками, а также жирному и жареному в целом, отметив, что в данном случае запрет распространяется не только на жирное мясо, но и на рыбу с птицей. Заменить такие продукты предлагается на отварное мясо или мясо, приготовленное на пару.

На второе место в своем топе запрещенных продуктов врач поместила свежие хлебобулочные и кондитерские изделия, посоветовав заменить их подсушенным хлебом, хлебцами или галетами. На третьем месте оказались свежие овощи и бобовые, однако Туманова подчеркнула, что есть их в тушеном и вареном виде можно. Среди исключений, которые также допустимо включать в свой рацион, она назвала картофель, свеклу, тыкву, морковь, кабачки, цветную капусту и брокколи.

Четвертое место досталось фруктам, в особенности цитрусовым, а также ягодам. Собеседница Life.ru акцентировала внимание на важности отказа от ягод с зернышками, таких как смородина, клубника и малина. При этом можно употреблять в пищу бананы, запеченные яблоки и груши. Пятое место разделили перловая крупа, пшенка, а также макаронные изделия из цельнозерновой муки. «Разрешается есть овсяную, рисовую, гречневую или манную каши», — добавила гастроэнтеролог.

Шестую строчку Туманова отдала соленым и приправленным блюдам с маринадами, а седьмую — шоколаду и газированным напиткам, заверив, что на некрепкий чай и кофе запрет не распространяется. Восьмую позицию в рейтинге врача заняли кисломолочные продукты с жирностью более 1,5 процента. На девятой строчке разместился запрещенный при болезнях желудка алкоголь, а на десятом — сигареты.

Подводя итоги, врач указала, что при переходе заболевания в стадию ремиссии можно побаловать себя запрещенными продуктами, однако увлекаться этим не стоит. Кроме того, Туманова напомнила о важности соблюдения простых правил приема пищи, включающих дробное питание пять раз в сутки с добавлением полезных перекусов. Она также рекомендовала отказаться от специй, заменив их на свежую зелень.

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