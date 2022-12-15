Диетолог назвала способ есть пельмени и не толстеть

Диетолог Русакова разрешила съедать до 15 пельменей в день два раза в неделю

До 15 пельменей в день два раза в неделю разрешила съедать диетолог Дарья Русакова. Оптимальное количество пельменей в дневной порции она назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Русаковой, если человек ест пельмени в большом количестве, он способен сильно превысить норму потребления калорий. Однако соблюдение умеренности позволяет наслаждаться любимым продуктом и не толстеть.

Диетолог посоветовала съедать по 10-15 штук пельменей среднего размера два раза в неделю. «Желательно при этом употреблять овощи. Тогда пельмени будут лучше перевариваться», — заключила она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде для организма некоторых молочных продуктов. Самыми опасными среди них он назвал сыр и сливочное масло.