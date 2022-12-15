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08:31, 15 декабря 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасности некоторых молочных продуктов

Диетолог Гинзбург назвал сливочное масло и сыр самыми вредными молочными продуктами

Фото: Önder Örtel / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде для организма некоторых молочных продуктов. О них специалист рассказал в беседе с «Москва 24».

Самыми опасными молочными продуктами он назвал сыр и сливочное масло. Врач пояснил, что употребление сыра может спровоцировать мигрень из-за того, что он содержит тирамин. «Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Он все-таки избыточно соленый», — отметил он. Гинзбург также посоветовал ограничивать себя в употреблении сыра людям, страдающим ожирением. То же самое касается и сливочного масла, поскольку оба эти продукта бывают слишком жирными, подчеркнул диетолог.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит переедание мандаринов. Отмечалось, что чрезмерное употребление цитрусовых может привести к появлению аллергии и кожным высыпаниями.

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Варвара Кузьмина
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