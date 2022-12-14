Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов

Диетолог Соломатина рассказала, что в день можно съедать в среднем 4 мандарина

Переедание мандаринов может быть опасно и грозит не очень приятным последствиям, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру», а также рассказала о том, какое количество мандаринов можно съедать в день.

Во-первых, по словам специалиста, переедание может привести к высыпаниям на коже и другим аллергическим реакциям. «Некоторые знакомятся с цитрусовыми аллергиями только после того, как съели очень много мандаринов. Любая аллергия — это испуг организма. Что-то в него поступило в очень большом количестве, и он не знает, что с этим делать, он пугается и выдает разные реакции», — объяснила Соломатина.

Также врач отметила, что в мандаринах содержится много клетчатки, поэтому переедание может привести к диспептическим явлениям — метеоризму, изжоге и подобному. Особенно это характерно для тех, кто не привык к потреблению большого количества клетчатки.

«Еще там есть кислоты. У тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, могут обостриться гастриты, язвы, колиты, панкреатиты, эзофагиты, особенно если съесть мандарины на голодный желудок», — предостерегла диетолог.

В среднем, по ее словам, можно съедать по 4 мандарина в день. Лучше — не подряд. «Но это как средняя температура по больнице, то есть все индивидуально: кто-то и больше съест, и ничего страшного, а кому-то и двух будет достаточно, чтобы получить какие-то неприятные последствия», — обратила внимание врач.

Ранее Елена Соломатина рекомендовала отказаться от употребления мандаринов людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

