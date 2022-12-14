Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:32, 14 декабря 2022Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов

Диетолог Соломатина рассказала, что в день можно съедать в среднем 4 мандарина

Фото: Karolina Kolodziejczak / Unsplash

Переедание мандаринов может быть опасно и грозит не очень приятным последствиям, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру», а также рассказала о том, какое количество мандаринов можно съедать в день.

Во-первых, по словам специалиста, переедание может привести к высыпаниям на коже и другим аллергическим реакциям. «Некоторые знакомятся с цитрусовыми аллергиями только после того, как съели очень много мандаринов. Любая аллергия — это испуг организма. Что-то в него поступило в очень большом количестве, и он не знает, что с этим делать, он пугается и выдает разные реакции», — объяснила Соломатина.

Также врач отметила, что в мандаринах содержится много клетчатки, поэтому переедание может привести к диспептическим явлениям — метеоризму, изжоге и подобному. Особенно это характерно для тех, кто не привык к потреблению большого количества клетчатки.

«Еще там есть кислоты. У тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, могут обостриться гастриты, язвы, колиты, панкреатиты, эзофагиты, особенно если съесть мандарины на голодный желудок», — предостерегла диетолог.

В среднем, по ее словам, можно съедать по 4 мандарина в день. Лучше — не подряд. «Но это как средняя температура по больнице, то есть все индивидуально: кто-то и больше съест, и ничего страшного, а кому-то и двух будет достаточно, чтобы получить какие-то неприятные последствия», — обратила внимание врач.

Ранее Елена Соломатина рекомендовала отказаться от употребления мандаринов людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Экс-разведчица США обратилась с призывом к Байдену по Украине
Россиянин побывал в США и раскрыл причину лишнего веса американцев
Бут рассказал о единственной встрече с Ярошенко в американской тюрьме
Зеленского заподозрили в сговоре с Дудой ради возможности быстро исчезнуть
Названо главное условие уюта в любом доме
В России задумали поддержать разработчиков видеоигр
Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов
В Госдуме заявили о подготовке Европы к полномасштабной войне
В российском гараже произошел взрыв газа
Коммунальная авария оставила без тепла почти 15 тысяч россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.