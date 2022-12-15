Посольство обвинило США в провокации из-за возможной передачи Patriot Украине

Посольство России обвинило США в провокации из-за возможной передачи Patriot Украине

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в провокации из-за возможной передачи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине. Комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

Как отметили дипломаты, в США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке ПВО. «Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнули они.

Однако США все глубже втягиваются в украинский конфликт, даже если не брать во внимание информацию о Patriot, добавили в посольстве. Там отметили, что растет поток вооружений в страну, расширяется подготовка военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), их снабжают разведданными. Кроме того, обсуждается отправка американских военных специалистов в зону боевых действий, а некоторые граждане США участвуют в конфликте в качестве наемников.

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности», — заявили в дипмиссии, отметив, что ответственность за эскалацию лежит на США.