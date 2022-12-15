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12:59, 15 декабря 2022Россия

Пушилин не исключил окружения Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил об ожесточенных боях за Артемовск и не исключил окружения города

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Бои за Артемовск ожесточенные, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери, но упираются, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова передает ТАСС. Он также не исключил полного окружения города.

По словам Пушилина, сейчас российские военнослужащие прикладывают большие усилия, зажимая ВСУ в клещи в Артемовске. А при условии взятия некоторых населенных пунктов в окрестностях города украинские подразделения рискуют оказаться в трудной ситуации со снабжением.

«Я не исключаю, что с учетом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник все же переместить в Артемовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдет и до полного окружения. Я этого не исключаю. Пока это не так, пока зажимаются в клещи. Но бои там очень ожесточенные, противник упирается, не считается со своими потерями», — сказал Пушилин.

Накануне стало известно, что военнослужащие ВСУ оставили свои позиции под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР) из-за действий группы «Викинг» Западного военного округа. Позиции ВСУ были поражены тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами.

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Василий Мека
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