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11:37, 15 декабря 2022Бывший СССР

ВСУ бросили позиции под Марьинкой из-за удара «Викинга»

ВСУ бросили позиции под Марьинкой из-за удара группы «Викинг» Западного военного округа

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР) из-за действий группы «Викинг» Западного военного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, российские военные разведывали обстановку и корректировали артиллерийские орудия «Мста-Б». Позиции ВСУ поразили тяжелые 152-миллиметровые снаряды.

Бойцы российской группировки сообщили также о необычном характере отступления ВСУ: украинские военные не искали укрытия, несмотря на взрывающиеся снаряды, а просто бежали или брели.

Ранее, 13 декабря, полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР), помощник главы МВД Виталий Киселев сообщил, что российская армия окружила Марьинку. Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявлял о скором взятии города.

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Варвара Кошечкина
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