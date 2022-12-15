Экс-глава ЦРУ назвал цель вмешательства США в конфликт на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус: США вмешались в конфликт на Украине, чтобы закрепить свои позиции

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус назвал целью вмешательства Штатов в конфликт на Украине стремление закрепить за собой лидирующую позицию в мире. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News.

«Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы продемонстрировать, что США могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать», — отметил генерал. Он также обратил внимание на многомиллиардную помощь Киеву, предоставленную Штатами за последний год. Петреус подчеркнул, что Украине были переданы вооружения, общая стоимость которых составляет свыше 19 миллиардов долларов. Кроме того, указал он, Киеву была оказана экономическая поддержка в размере 13 миллиардов долларов.

Петреус добавил, что другими приоритетами Соединенных Штатов являются укрепление «основной силы» армии страны и решение конфликта с КНР.

Ранее экс-глава ЦРУ заявил о намерении западных стран вступить в переговоры с Россией после завершения конфликта на Украине. Он также указал, что ни российский президент Владимир Путин, ни его украинский коллега Владимир Зеленский пока что не готовы начать переговоры.