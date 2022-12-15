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19:42, 15 декабря 2022Силовые структуры

Россиянку обвинили в смерти выпавшего из кроватки младенца

В Краснодаре правоохранители обвинили мать, ребенок которой выпал из кровати и умер

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Краснодаре 38-летнюю местную жительницу обвинили в причинении смерти по неосторожности ее пятимесячному ребенку. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 24 ноября женщина оставила младенца одного в неогороженной кроватке более чем на три часа. В результате ребенок выпал и долго находился в положении вниз головой. Вечером мать вызвала медиков, однако спасти мальчика не удалось. Издание 93.ru отмечает, что соседи неоднократно обращались в полицию и в детскую поликлинику с информацией о ненадлежащем уходе за ребенком.

Ранее сообщалось, что в Архангельске осудят 47-летнего отца, семь лет избивавшего дочь шнуром от зарядки.

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Илона Палей
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