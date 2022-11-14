Россиянина осудят за избиения дочери шнуром от зарядки в течение семи лет

В Архангельске осудят 47-летнего отца, семь лет избивавшего дочь шнуром от зарядки

В Архангельске суд рассмотрит дело ранее судимого 47-летнего местного жителя, который в течение семи лет избивал дочь. На момент, когда это произошло впервые, девочке было 10 лет. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2015 по 2022 год отец избивал ребенка руками, ногами, ремнем и шнурами от зарядок для телефонов, нанося физические и психологические страдания. Девочка рассказала обо всем полицейским, когда ей исполнилось 17 лет.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Россиянин частично признал вину.

Ранее стало известно, что под Пермью осудят многодетную мать, истязавшую троих маленьких детей и пожилую мать.