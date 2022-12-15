Мужчина узнал о ссоре детей из-за наследства и оригинально им распорядился

Пользователь Reddit узнал о ссоре детей из-за наследства и потратил его на развлечения

Пользователь Reddit с ником guiltygran рассказал историю о том, как оригинально распорядился наследством, потратив деньги на благотворительность и развлечения вместо того, чтобы оставить их своим детям. По словам мужчины, он пошел на такой шаг, потому что дети перессорились из-за крупной суммы, что серьезно его расстроило. Большинство пользователей поддержали решение автора поста.

«Мне 63 года. Я воспользовался лучшими временами, с финансовой точки зрения, и сумел накопить достаточно денег, иметь хорошую пенсию и оставить хорошее наследство своим детям. Однако их поведение в последние годы разбило мне сердце», — поделился пользователь. Мужчина добавил, что у него четверо детей: три сына и дочь.

Недавно мужчина узнал, что из-за проблем со здоровьем ему осталось недолго жить. После этого его дети начали ссориться друг с другом, так как каждый хотел получить большую часть наследства, чем ему полагалось. «Поначалу это были частые словесные дискуссии, которые затем переросли в юридические баталии. Точка кипения наступила, когда моя дочь подделала подпись своих братьев, чтобы получить их часть наследства, пока я был в больнице. Теперь никто из них не может смотреть друг другу в глаза и разговаривать друг с другом. Они общаются только через адвокатов», — рассказал автор поста.

Расстроившись из-за этого, мужчина решил потратить все накопления, решив, что так у детей не останется повода для ссор. «Я жертвовал на благотворительность, покупал своей жене косметические средства, ездил с ней в отпуск, останавливаясь в дорогих гостиницах, дарил своим внукам дорогие подарки. Мы купили огромный телевизор, оплатили мои похороны, попробовали немного отличного виски», — поделился мужчина. Он добавил, что в итоге у него осталось около 30 процентов от всех сбережений.

Когда дети узнали о том, что отец растратил деньги, они обвинили его в эгоизме. Дочь автора поста заявила, что таким образом он лишил наследства не только своих детей, но и собственных внуков. «Это заставило меня задуматься, что мои внуки не должны быть наказаны за грехи своих родителей. Возможно, я был слишком поглощен собой, чтобы осознать это раньше», — признался он.

Однако в комментариях многие пользователи встали на сторону автора. «Ты не сделал ничего плохого. Просто оставьте деньги своей жене или внукам в доверительном управлении, к которому их родители не смогут прикоснуться», — предложил один комментатор. «Эти деньги принадлежат только вам. Вы не обязаны оставлять наследство. Вы копили на это всю свою жизнь, и вы можете потратить их так, как пожелаете», — добавил еще один юзер.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как его отец отказался выполнять последнюю просьбу своей матери и лишился наследства. Он рассказал, что его бабушка попросила сына навестить ее в больнице, однако тот так и не пришел.