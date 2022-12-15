Решетова высказалась об изменении женской красоты с возрастом

Модель Анастасия Решетова заявила, что женщине нужно окружить себя правильными людьми

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова высказала свое мнение об изменении женской красоты с возрастом. Размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена в облегающем платье светло-коричневого цвета. При этом она сделала легкий макияж с акцентом на губы и распустила волосы.

В описании к публикации манекенщица задалась вопросом, почему одни женщины, становясь старше, выглядят хуже, а другие — привлекательнее. «В годы юности любая может выглядеть хорошо. Так задумано природой. Все, что происходит с внешностью женщины потом, — это результат ее образа жизни и мыслей. Нужно быть окруженной правильными людьми, которые благоприятным образом влияют на формирование энергии женщины и ее ментальное здоровье», — отметила она.

Ранее Решетова раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года. В первую очередь знаменитость посоветовала исключить из ежедневного рациона сахар и сократить углеводы. Помимо этого, манекенщица призвала подписчиц отказаться от алкоголя, особенно если есть проблемы с отеками вокруг глаз.