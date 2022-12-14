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14:34, 14 декабря 2022Ценности

Решетова раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года

Модель Анастасия Решетова призвала отказаться от сахара за несколько дней до Нового года
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: телеграм-канал «RESHETOVA»

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

В первую очередь знаменитость посоветовала из ежедневного рациона исключить сахар и сократить углеводы. «Уйдет лишняя вода, лицо будет более рельефным, а фигура — точеной. Если нужно экстренно влезть в платье — отличный вариант без жестких диет», — рассказала Решетова.

Помимо этого, манекенщица призвала подписчиц отказаться от алкоголя, особенно если есть проблемы с отеками вокруг глаз. Кроме того, на внутреннее состояние и внешний вид благоприятно влияет прием витаминных комплексов, считает инфлюэнсерша.

В октябре Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты. В беседе с журналисткой Надеждой Стрелец она рассказала, что склонна к набору веса, поэтому всю жизнь следит за питанием и много времени уделяет тренировкам. По ее словам, в один момент она перестала следовать диете и ходить в спортивный зал, после чего набрала девять лишних килограммов за год.

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Мария Винар
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