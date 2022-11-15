Решетова описала состояние волос на голове фразой «я стала выглядеть старше»

Модель Анастасия Решетова пожаловалась на состояние волос на голове после окрашивания

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на состояние волос на голове, описав их фразой «я стала выглядеть старше». Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

24-летняя манекенщица рассказала, что ее волосы от природы имеют темно-каштановый цвет. По ее словам, раньше она их все время тонировала. «В какой-то момент мне это надоело, и я попросила мастера покрасить меня обычной стойкой краской. Вся красота и глубина цвета пропали. Я стала выглядеть старше, и образ "утяжелел"» — заявила она.

Однако через некоторое время знаменитость вернула красоту своим прядям. Решетова отметила, что краситель очень быстро смылся, поскольку она часто мыла голову и регулярно бывала на море. «Прошло меньше года, и сейчас у меня свой цвет. Именно такой, который мне подходит и нравится больше всего», — уточнила звезда.

В октябре Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты. В беседе с журналисткой Надеждой Стрелец она рассказала, что склонна к набору веса, поэтому всю жизнь следит за питанием и много времени уделяет тренировкам. По ее словам, в один момент она перестала следовать диете и ходить в спортивный зал, после чего набрала девять лишних килограммов за год.