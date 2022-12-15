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10:01, 15 декабря 2022Экономика

В Сбербанке описали ситуацию с кредитованием в России

Зампред правления Сбербанка Попов заявил о восстановлении рынка кредитования в России

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Несмотря на санкционное давление, рынок корпоративного кредитования в России начал восстанавливаться. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам Попова, за период в 11 месяцев кредитный портфель превысил 18,2 триллиона рублей — за год показатель вырос более чем на 13 процентов. Объем выдачи кредитов находится на уровне второго полугодия 2021 года, описал ситуацию зампред правления Сбербанка.

Согласно его данным, меньше всего из-за кризиса пострадали сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, а также отрасль производства товаров первой необходимости. Больше всего изменения затронули транспортную отрасль, сферу услуг, автодилеров, производителей оборудования и комплектующих. В частности, негативно отразились на этих сферах разрывы логистических и технологических цепочек.

«При этом ситуация не переросла в критическую благодаря нормализации процентных ставок и валютного курса, наличию запасов и быстрой переориентации на альтернативные рынки», — заключил Попов.

Ранее стало известно, что Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил объем кредитов юрлицам без учета валютной переоценки по российским стандартам бухгалтерского учета на 1,1 процента — до 18,199 триллиона рублей, физлицам — на 1,8 процента, до 11,842 триллиона рублей.

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Варвара Кошечкина
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