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11:29, 15 декабря 2022Россия

В российском аэропорту самолет загорелся и попал на видео

В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет Ан-12БК

Самолет Ан-12БК загорелся на перроне в новосибирском аэропорту Толмачево. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как российское воздушное судно тушат пожарные. Судя по записи, от огня пострадало правое крыло самолета.

По информации авторов поста, пожар начался в четвертом двигателе Ан-12БК. Информации о пострадавших не поступало.

Первоначально сообщалось, что борт загорелся в воздухе, после чего экстренно сел, однако позже появилась информация, что огонь возник уже на земле. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Ранее на аэродроме Бельбек в Севастополе при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На снятых очевидцами кадрах было видно, как воздушное судно движется по взлетно-посадочной полосе, а затем съезжает по склону, после чего начинается пожар.

Константин Лысяков
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