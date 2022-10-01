Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе

Момент аварии с самолетом на аэродроме Бельбек под Севастополем попал на видео

Момент аварии с самолетом на аэродроме Бельбек под Севастополем попал на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Mash на волне».

На кадрах, которые, по версии авторов публикации, были сняты в районе аэродрома, можно заметить, как самолет движется по взлетно-посадочной полосе, а затем съезжает по склону и загорается. На месте аварии появляется столб густого черного дыма.

1 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Позже он сообщил, что пилот успел эвакуироваться. По предварительным данным, произошел частичный подрыв боекомплекта.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе
Президент Молдавии случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
Стало известно о работающих в стиле «Моссада» спецслужбах Украины
Названо вызывающее преждевременное старение психологическое заболевание
В Минтрансе разъяснили порядок доставки грузов после запрета перевозчиков из ЕС
Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из «Рубина»
Оценщик спрогнозировал снижение цен на один тип жилья в Москве
Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в Донбассе
Дежуривший у гроба Елизаветы II солдат умер через две недели после ее похорон
Появились подробности ЧП с загоревшимся самолетом в Севастополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.