Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе

Момент аварии с самолетом на аэродроме Бельбек под Севастополем попал на видео

Момент аварии с самолетом на аэродроме Бельбек под Севастополем попал на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Mash на волне».

На кадрах, которые, по версии авторов публикации, были сняты в районе аэродрома, можно заметить, как самолет движется по взлетно-посадочной полосе, а затем съезжает по склону и загорается. На месте аварии появляется столб густого черного дыма.

1 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Позже он сообщил, что пилот успел эвакуироваться. По предварительным данным, произошел частичный подрыв боекомплекта.