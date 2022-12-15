Российский миллиардер купил второй Maybach ради запчастей для первого

Близкий к Кремлю миллиардер купил второй Maybach ради запчастей в случае поломки первого

Российский миллиардер, имя которого не раскрывается, купил два Maybach ради запчастей, отсутствующих в России из-за введенных Западом санкций. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Близкий к Кремлю бизнесмен, как его охарактеризовали журналисты, приобрел второй автомобиль аналогичной марки, чтобы в случае поломки первой машины иметь возможность разобрать его на запчасти. Таким образом он обезопасил себя от некачественного ремонта, поскольку на данный момент в России наблюдается дефицит оригинальных запчастей Maybach.

При этом собеседник издания считает, что любые предметы роскоши все равно рано или поздно попадут в страну вопреки объявленным ограничениям из-за потенциально высокой прибыли от контрабанды.

В октябре стало известно, что в России резко упали продажи легковых автомобилей ввиду санкций, ограничивающих доступ к запчастям, и ухода иностранных производителей. Так, за 10 месяцев 2022 года россияне купили 506,6 тысячи машин, что на 59,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре продажи упали на 59,6 процента в годовом выражении, составив 46,6 тысячи автомобилей.