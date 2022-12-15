Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:55, 15 декабря 2022Ценности

Российский миллиардер купил второй Maybach ради запчастей для первого

Близкий к Кремлю миллиардер купил второй Maybach ради запчастей в случае поломки первого

Фото: Ilia Bronskiy / Unsplash

Российский миллиардер, имя которого не раскрывается, купил два Maybach ради запчастей, отсутствующих в России из-за введенных Западом санкций. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Близкий к Кремлю бизнесмен, как его охарактеризовали журналисты, приобрел второй автомобиль аналогичной марки, чтобы в случае поломки первой машины иметь возможность разобрать его на запчасти. Таким образом он обезопасил себя от некачественного ремонта, поскольку на данный момент в России наблюдается дефицит оригинальных запчастей Maybach.

При этом собеседник издания считает, что любые предметы роскоши все равно рано или поздно попадут в страну вопреки объявленным ограничениям из-за потенциально высокой прибыли от контрабанды.

В октябре стало известно, что в России резко упали продажи легковых автомобилей ввиду санкций, ограничивающих доступ к запчастям, и ухода иностранных производителей. Так, за 10 месяцев 2022 года россияне купили 506,6 тысячи машин, что на 59,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре продажи упали на 59,6 процента в годовом выражении, составив 46,6 тысячи автомобилей.

Детская прогулка по легендарным местам
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
В России захотели обязать Apple разрешить установку сторонних приложений
ЕС расширит фонд оружия для Украины
Песков назвал сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть
Парикмахер назвала самую распространенную ошибку при выборе прически
В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»
Запрещенный Рогозиным манипулятор ERA обнаружил повреждения «Союз МС-22»
Принц Гарри рассказал о лжи Букингемского дворца
В МИД России выразили беспокойство по поводу блокировки Лачинского коридора
С прилавков магазинов в России начали исчезать популярные чипсы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.