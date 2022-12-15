Сбер остановит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой до 3 процентов

Сбербанк с 27 декабря остановит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее 3%

Сбербанк объявил, что остановит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее трех процентов. Их перестанут принимать с 27 декабря, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в этом вопросе Сбер следует позиции Центробанка (ЦБ) о жилищных кредитах с околонулевой процентной ставкой. Попов заметил, что поддерживает требование регулятора, так как заемщики не всегда понимают механизм и условиях подобных программ. «Такая ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене», — заявил зампред правления банка.

Попов добавил, что заявки, которые Сбер одобрил до 26 декабря, будут выдаваться на прежних условиях, если девелопер до 25 декабря направил в банк гарантийное письмо по ней. Если же субсидию не направили в этот срок, банк переведет заявку на стандартные условия, без субсидии.

Осенью глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что околонулевые ставки по ипотеке являются маркетинговым ходом, из-за которого люди часто покупают квартиру по завышенной цене. Тогда же она пообещала, что регулятор примет меры в отношении ставок по жилищным кредитам ниже одного процента.

