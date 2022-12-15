Агрегаторы такси отреагировали на сообщения о сбоях

В «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» заявили об отсутствии проблем с работой сервисов

Представители сервисов «Ситимобил», «Яндекс.Такси» и «Delivery Club» прокомментировали в беседе с «Лентой.ру» информацию о сбоях. В компаниях отметили, что проблем в работе агрегаторов не наблюдается.

Ранее пользователи сервисов такси сообщили о массовом сбое в «Яндекс Go», Uber и «Ситимобил». При попытке вызвать такси через мобильное приложение появлялись надписи «Неизвестная ошибка» и «Повторно заказать такси можно через 1 минуту», передает Telegram-канал «Москва 24». Также сообщалось о сбое в работе сервисов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club».

«В "Ситимобил" не наблюдается проблем с работой сервисов, на данный момент приложение и сайт работают стабильно. В связи с жалобами пользователей на технические сбои в других сервисах, мы видим наплыв пользователей в сервис, увеличилось количество заказов и водителей на линии», — заявила представитель «Ситимобил» Екатерина.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Ленте.ру» сообщили, что работа сервиса восстановлена. В пресс-службе «Delivery Club» заявили, что сервис работает в штатном режиме.

9 декабря жаловались на сбои пользователи «ВКонтакте». Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе как веб-версии, так и мобильного приложения приходили из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отдельные жалобы фиксировались из Европы, Африки и Азии. Пресс-служба «ВКонтакте» позднее сообщила «Ленте.ру», что все сервисы соцсети работают в обычном режиме

