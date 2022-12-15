В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»

Дмитрий Песков заявил, что решений о ремонте «Северного потока» не принималось

Никаких решений о ремонте «Северного потока» пока не принималось, а на ситуацию с газопроводом сейчас могут повлиять только такие восстановительные работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления цитирует ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, как на газопроводе могут отразиться новые санкции — возобновленные Канадой ограничения по турбинам.

«На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго "Потока". До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось. И пока мы не знаем ничего о результатах расследования», — пояснил Дмитрий Песков, добавив, что решений по поводу запуска уцелевшей ветки «Северного потока-2» также нет.

О намерении Канады вернуться к применению санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток» стало известно 14 декабря. Страна обосновала свои действия изменением обстоятельств, ранее обусловивших отказ от ограничений.

Летом «Газпром» сократил прокачку по «Северному потоку», ссылаясь на невозможность получить из Канады необходимое оборудование. Когда страна пошла на уступки, российская компания не стала принимать турбины, также ссылаясь на риски санкций. Осенью на «Северных потоках» произошли взрывы, выведшие из строя обе ветки первого и одну из веток второго, к тому моменту так и не введенного в эксплуатацию.