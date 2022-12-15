В Германии высмеяли Шольца из-за слов о действиях Путина

Пользователи Twitter высмеяли слова канцлера Германии Шольца о «просчете» Путина

Пользователи Twitter высмеяли слова канцлера Германии Олафа Шольца о якобы просчете в действиях президента России Владимира Путина. Соответствующие комментарии они оставили под постом немецкого издания Die Welt.

В твите утверждается, что российский лидер, по словам Шольца, «фундаментально просчитался». «Конечно, мы платим на 100 процентов больше за газ, продукты и услуги, но Путин в корне просчитался», — отреагировал пользователь BlauerMerkelist. «Полагаю, аналогично в 1812 году Наполеон высказывался о царе Александре I», — поиронизировал ThoreJensen4.

Юзер RanseierThinks при этом пошутил, что граждане Германии думают так же, как Шольц, когда смотрят на свой банковский счет. «Я не верю ни единому их слову. Думаю, на самом деле все обстоит с точностью наоборот. Это определенно скоро проявится. К сожалению, немецкий народ расплачивается за катастрофическую ошибку в отношениях с Россией», — посетовал Nieangepasst. Пользовательница с ником Ibikus31 же задалась вопросом о том, что если российский лидер действительно допустил ошибку, то почему в Германии дела обстоят «так плохо».

Согласно публикации на сайте Die Welt, Шольц заявил, что планы России в спецоперации на Украине не осуществились. Такое утверждение политик сделал, выступая в среду, 14 декабря, в бундестаге.

Ранее пользователи сети раскритиковали Шольца за план восстановления Украины, опубликованный им в интернете. Комментаторы призвали канцлера задуматься о будущем собственной страны, прежде чем вкладывать средства в другое государство.