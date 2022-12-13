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22:01, 13 декабря 2022Мир

Немцы раскритиковали Шольца за план восстановления Украины

Пользователи Twitter раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за план восстановления Украины
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за план восстановления Украины. Политик опубликовал в социальной сети сообщение о том, что по итогам встречи лидеров G7 были согласованы рекомендации для текущих и долгосрочных глобальных усилий по поддержке восстановления и реконструкции украинского государства.

Комментаторы призвали канцлера задуматься о будущем собственной страны, прежде чем вкладывать средства в другую страну. «Если Германия останется на этом пути, им самим скоро понадобится поддержка», — написал @bleispucker_tv.

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Его мнение поддержал пользователь @JoHanna08267830. «Эх, какое нам дело до Украины? Разве вы не канцлер Германии? Если да, то действуйте соответственно и не представляйте интересы других», — заявил он.

«Почему вы не пишете: мы благодарим всех немцев, которые простудились из-за погоды, инфляции, отсутствия газа, отсутствия электричества, отсутствия денег, даже если они трудились всю свою жизнь в Германии», — возмутился @gabrielejuin.

Комментатор @SergioLor3 призвал закончить подобную политику. «Эта политика страны должна закончиться. Иначе закончится эпоха Германии», — подчеркнул он.

Ранее Шольц заявил, что экономическое сотрудничество с Москвой должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине. Канцлер выразил мнение, что России, которая «закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». Однако случится это «не сейчас», подчеркнул он.

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Марина Совина
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