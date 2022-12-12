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23:21, 12 декабря 2022Мир

Шольц призвал дать России шанс на сотрудничество после завершения спецоперации

Канцлер ФРГ Шольц призвал дать России шанс на сотрудничество после завершения спецоперации
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Стрингер / РИА Новости

Экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на заседании комитета по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине, сообщает газета Zeit.

Канцлер выразил мнение, что России, которая «закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». Однако случится это «не сейчас», подчеркнул Шольц.

Политик добавил, что на данный момент отношения между Германией и Россией сокращаются, так как власти ФРГ «ужесточают санкции». Однако Шольц отметил, что Россия и после окончания конфликта на Украине останется крупнейшей страной на континенте. «Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени», — призвал канцлер.

Ранее Олаф Шольц заявил, что следует продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», — призвал он.

Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря. Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога лидеры стран обсудили спецоперацию России на Украине, поставки оружия Киеву и другие вопросы.

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Юлия Мискевич
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