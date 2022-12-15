Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 15 декабря 2022Россия

Сладков заявил о плане США для недопущения перемирия между Россией и Украиной

Военкор Сладков назвал обстрел ДНР планом США по недопущению мира между Россией и Украиной
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Боевые удары по территории Донецкой народной республики (ДНР) являются частью плана США по недопущению перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя недавний обстрел в Донецке в своем Telegram-канале.

Сладков отметил, что при нанесении ударов по Донецку применяется оружие западного производства, в том числе реактивные установки, смонтированные на джипах, и штатные советские реактивные системы залпового огня.

По словам военкора, обстрелы со стороны Украины имеют точную цель, а снаряды рвутся в людных местах: оживленных трассах, гостиницах, супермаркетах, рынках.

Также Сладков указал на то, что Запад организовал «атаку» на Русскую православную церковь, поскольку украинские удары, совершенные утром 15 декабря, «точно попали в купол Православного Кафедрального Собора в самом центре Донецка».

«Запад генерирует ненависть русских к Украине — это главная задача НАТО, чтобы ни в коем случае не сговорились. То, что касается отношения жителей Донбасса к ВСУ — чаша ненависти давно заполнена до краев», — добавил Сладков.

Ранее заместитель главы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) Наталья Шуткина сообщила, что совершенный накануне утром обстрел Донецка стал самым мощным с 2014 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Хасанбекова
Обсудить
Последние новости
Путин связал укрепление рубля со своим решением по газу
Даней Милохиным заинтересовались судебные приставы
Путин призвал запустить программы робототехники и авиационных беспилотников
На входе в московское СИЗО задержали адвоката с телефонами в теле
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Раскрыты подробности AR-очков от Google
Кэмерон назвал преимущества беременной героини «Аватара 2» перед Чудо-женщиной
Актриса Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с психическим заболеванием
Пропавшую россиянку и ее любовника нашли мертвыми в машине
Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.