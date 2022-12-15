Сладков заявил о плане США для недопущения перемирия между Россией и Украиной

Военкор Сладков назвал обстрел ДНР планом США по недопущению мира между Россией и Украиной

Боевые удары по территории Донецкой народной республики (ДНР) являются частью плана США по недопущению перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя недавний обстрел в Донецке в своем Telegram-канале.

Сладков отметил, что при нанесении ударов по Донецку применяется оружие западного производства, в том числе реактивные установки, смонтированные на джипах, и штатные советские реактивные системы залпового огня.

По словам военкора, обстрелы со стороны Украины имеют точную цель, а снаряды рвутся в людных местах: оживленных трассах, гостиницах, супермаркетах, рынках.

Также Сладков указал на то, что Запад организовал «атаку» на Русскую православную церковь, поскольку украинские удары, совершенные утром 15 декабря, «точно попали в купол Православного Кафедрального Собора в самом центре Донецка».

«Запад генерирует ненависть русских к Украине — это главная задача НАТО, чтобы ни в коем случае не сговорились. То, что касается отношения жителей Донбасса к ВСУ — чаша ненависти давно заполнена до краев», — добавил Сладков.

Ранее заместитель главы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) Наталья Шуткина сообщила, что совершенный накануне утром обстрел Донецка стал самым мощным с 2014 года.