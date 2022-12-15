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21:51, 15 декабря 2022Мир

Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

Депутаты Национального совета Словакии выразили вотум недоверия правительству

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Депутаты Национального совета (парламента) Словакии выразили вотум недоверия правительству премьер-министра страны Эдуарда Хегера. Об этом сообщает телеканал ТА3.

Отмечается, что инициатива о принятии вотума недоверия исходила от оппозиции. В результате за данное решение проголосовали 78 депутатов из 150, составляющих парламент.

Оппозиция обвинила кабинет министров в «хаотичных и неуспешных» действиях по решению экономических проблем в Словакии, которые связаны, в частности, с энергетическим кризисом.

В конце октября сообщалось, что некоторые депутаты от Консервативной партии готовят письма, чтобы вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Такое решение связано с массовыми перестановками в правительстве. По данным Express, премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев Консервативной партии.

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Марина Совина
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