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17:22, 31 октября 2022Мир

Консерваторы решили вынести вотум недоверия новому премьеру Британии

Express: консерваторы вынесут вотум недоверия новому премьеру Британии Сунаку

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с проблемами уже в первую неделю на посту: некоторые депутаты от Консервативной партии готовят письма, чтобы вынести ему вотум недоверия. Такое решение связано с массовыми перестановками в правительстве, утверждает британское издание Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев Консервативной партии. В материале сказано, что это еще один признак «глубоких разногласий», которые продолжают разъединять консерваторов.

Собеседники газеты полагают, что вскоре письма с просьбой выразить Сунаку вотум недоверия будут идти «одно за другим».

Сунак занял свой пост 24 октября, после отставки экс-премьера Лиз Трасс. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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Виктория Кондратьева
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