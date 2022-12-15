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16:38, 15 декабря 2022Россия

В России на скотомогильнике нашли зараженных чумой собак без носов и лап

На скотомогильнике под Астраханью нашли зараженных чумой мертвых собак без лап и носов

Фото: Thomas Jarrand / Unsplash

На скотомогильнике под Астраханью нашли несколько десятков трупов собак с отрезанными частями тела. Представитель региональной службы ветеринарии рассказал РИА Новости, что в телах животных обнаружили чуму.

«В пробах от этих трупов была выявлена чума плотоядных», — сообщил собеседник агентства.

Мертвых собак нашли на территории скотомогильника в Приволжском районе в конце ноября. По утверждению зоозащитников, там обнаружили около 60 трупов животных с отрезанными носами, лапами и половыми органами — в сообщении активистов уточнялось, что собак якобы привез сотрудник частного зооцентра «Экоприют».

При этом руководство центра заявило, что их работники вывезли на скотомогильник около 15 мертвых животных — все они, по словам директора организации, были подобраны на пустыре возле приюта и умерли естественной смертью, а комментарии о собачьих увечьях «абсолютно беспочвенные».

Представитель областной службы ветеринарии добавил, что ранее в местную лабораторию из «Экоприюта» направили материал, взятый с мертвого пса, у которого выявили бешенство, затем центр закрыли на карантин на два месяца.

«Экоприют» занимается отловом и стерилизацией бездомных собак с лета 2021 года. При этом в зооцентр не пропускали волонтеров и общественных инспекторов, а местные жители регулярно жаловались на зооцентр и обвиняли его сотрудников в негуманном обращении с животными, писали РИА Новости.

Ранее в Воронеже неизвестные злоумышленники расправились с собаками в местном приюте.

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Варвара Родикова
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