Зоозащитники рассказали о расправе над собаками в воронежском приюте

В Воронеже неизвестные догхантеры отравили и закололи 20 собак в приюте

В Воронеже неизвестные злоумышленники расправились с собаками в местном приюте. Об этом со ссылкой на зоозащитника Юрия Шамарина рассказывает в своем Telegram-канале телеканал «360».

По данным зоозащитников, часть животных была отравлена, других убили, нанеся им колотые ранения — всего погибли 20 собак. ЧП произошло из-за отсутствия на территории охраны. Теперь активисты намерены самостоятельно защищать животных. Среди вставших на защиту приюта добровольцев есть женщины, девушки и вооруженные мужчины.

Шамарин сообщил, что это не первый случай атаки догхантеров на приют. Неизвестные и раньше по ночам вели отстрел животных, убивая по две-три собаки. О случившемся зоозащитники регулярно сообщали в правоохранительные органы.

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