Жителей Казахстана накажут за поедание собак и кошек

Власти Казахстана разрабатывают законопроект по ужесточению наказания за поедание мяса домашних животных. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова, передает «Sputnik Грузия».

По ее словам, в перечень войдут собаки, кошки, попугаи, хомяки и белые мыши. Она отметила, что их поедание будет приравнено к уголовной статье о жестоком обращении, повлекшем за собой гибель животного. Согласно новым поправкам, такое преступление предусматривает штраф около 583 тысяч тенге (почти 99 тысяч рублей) и 50 дней ограничения свободы.

Чиновник пояснила, что норму решили разработать после нескольких прецедентов в стране. В частности, рассказала Шалабекова, правоохранители фиксировали случаи, когда жители страны брали из приюта собак и затем употребляли их мясо в пищу. Она добавила, что для отслеживания нарушений для начала будет установлен контроль за жизнью тех питомцев, которых забрали из приюта.

В феврале сообщалось, что в северной части Казахстана сельчанин украл у соседей немецкую овчарку и съел ее. По словам хозяйки, она проснулась от громкого собачьего лая и сразу выскочила на крыльцо. Во дворе на снегу она увидела мужские следы и много крови возле собачьей будки, по следам было заметно, что собаку волокли со двора на улицу. Женщина обратилась к правоохранителям.