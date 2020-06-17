Пара убила десятки домашних кошек и собак ради деликатесов

Во вьетнамской провинции Тханьхоа задержана пара, обвиняемая в массовом убийстве домашних котов и собак с помощью цианида. По данным Daily Mail, нарушители собирались отправить туши в рестораны, где из них готовят деликатесы.

43-летнего Нгуена Ван Пхуна и его 35-летнюю подругу Хоанг Тхи Фуонг арестовали в воскресенье, 14 июня, когда они собирали останки животных в пластиковые мешки. Патрульные выпотрошили содержимое и разложили мертвых питомцев на асфальте. Местные жители вышли на улицу и обнаружили, что их домашних котов и собак отравили ядом.

При обыске в доме задержанных нашли три килограмма вяленой рыбы и 100 граммов цианида. По предварительной версии, пара вкалывала смертельный яд в рыбу, после чего скармливала ее питомцам. Свой участок они маскировали под ресторан для собак. В действительности они забивали домашних животных, а туши хранили в морозильных камерах. Затем они переправляли собачье и кошачье мясо в рестораны города Ханой.

Пхун и Фуонг сознались, что отлавливали питомцев и продавали их в качестве еды. Их обвиняют, помимо прочего, в воровстве чужого имущества.

В некоторых частях Вьетнама собачье и кошачье мясо по сей день считается деликатесом и подается с рисовым вином или пивом. Несмотря на это, многие вьетнамские семьи заводят этих животных как домашних питомцев и не считают их за еду.

Международные организации по защите животных неоднократно призывали правительство Вьетнама запретить употребление мяса котов и собак. Тем не менее на блюда с добавлением этих животных по-прежнему остается спрос, и они приносят бизнесменам крупную прибыль.

Согласно данным всемирной зоозащитной организации Four Paws, каждый год 30 миллионов собак пускают на мясо на территории Азии, в том числе во Вьетнаме, Китае и Камбоджи. Статистика по котам не уточняется.

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