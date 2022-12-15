Спикер Госдумы Володин заявил о превращении США в империю содома

США превратились в империю содома после легализации на федеральном уровне однополых браков. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера нижней палаты парламента, после подписания президентом США Джо Байденом законом об однополых браках американскую нацию ждет вымирание.

«Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США», — предрек российский политик. В подтверждение своих слов Володин привел пример из статистики, согласно которой за последние семь лет в США число однополых браков увеличилось почти в 2,5 раза, а операция по смене пола за 10 лет стало больше в 50 раз.

При этом в России был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Закон предусматривает запрет на распространение информации об однополых сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.