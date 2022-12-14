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01:39, 14 декабря 2022Мир

Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Президент США Байден подписал закон о признании однополых браков в стране
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране. По его словам, таким образом он устранил ошибку «впавшего в крайность Верховного суда», сообщает РИА Новости.

Церемония подписания закона состоялась на лужайке Белого дома. Байден поблагодарил членов конгресса, участвовавших в разработке документа. Он добавил, что закон признает межрасовые браки, которые были запрещены в определенный период американской истории.

«Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев», — подчеркнул американский лидер.

Глава государства добавил, что Верховный суд США ушел в крайность и «забрал право у миллионов американцев, которое существовало полвека». Он также призвал защитить «трансгендерных детей», поскольку им угрожают ряд законов на уровне штатов. Документы подразумевают уголовную ответственность для врачей, которые оказывают детям услуги для смены пола.

«Мы должны защитить этих детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя», — заключил Байден.

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Марина Совина
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