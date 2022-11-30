Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 30 ноября 2022Мир

Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков

Сенат США одобрил законопроект, закрепляющий право на однополые и межрасовые браки

Фото: Mélanie Villeneuve / Unsplash

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, закрепляющий право на однополые и межрасовые браки на федеральном уровне. Такую меру приняли в связи с опасениями, что Верховный суд страны может отменить решение о легализации браков, пишет Reuters.

Суть опасений в том, что Верховный суд может позволить штатам запрещать однополые браки в частном порядке. Теперь федеральное правительство обязано признавать брак, заключенный в штате, где это легально.

Документ, помимо прочего, отменяет закон «О защите брака» от 1996 года: в нем брак определялся как союз между мужчиной и женщиной.

Законопроект поддержали 61 сенатор, в том числе 12 республиканцев. Против документа выступили 36 законодателей. Теперь его должна утвердить палата представителей, после чего законопроект передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Политик уже обещал, что одобрит его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия нашла способ помочь Украине за счет России
Армию Австралии захлестнула волна суицидов после спецкурса по пыткам и допросам
Синоптик пообещал москвичам «пушкинскую погоду»
В Крыму назвали больными фантазиями идеи Киева вернуть контроль над полуостровом
Россиянам подсказали способы справиться с приступом панической атаки
Глава приграничного российского региона сообщил об обстреле ВСУ
Овечкин высказался о своем новом рекорде в НХЛ
Блогерша заказала комбинезон бренда Кардашьян и получила «костюм аквалангиста»
Умер бывший глава Китая
В российском городе загорелась ТЭЦ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.