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19:01, 15 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский потребовал полной изоляции России и ее спортсменов от соревнований

Зеленский потребовал от президента МОК полной изоляции России от мировых соревнований

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом потребовал полной изоляции России и ее спортсменов от международных соревнований и мирового сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Глава комитета напомнил украинскому лидеру о закрепленной в Олимпийской хартии объединяющей миссии МОК. Он также поблагодарил Зеленского за одобрение резолюции, принятой 1 декабря 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН, которая поддерживает объединяющий и примирительный характер спортивных мероприятий, их вклад в дело мира, политический нейтралитет олимпийского движения и автономию спортивных организаций.

По данным пресс-службы, президент Украины попросил Баха помочь и в реконструкции спортивных объектов в стране. В свою очередь глава МОК заявил, что рассмотрит возможность продвижения этого вопроса.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство спортивных федераций мира последовало этому призыву.

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Виктория Кондратьева
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