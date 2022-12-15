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11:50, 15 декабря 2022Россия

В России появятся «современные» спецсловари

Депутат Госдумы Драпеко анонсировала появление «современных» спецсловарей

Фото: Cristina Gottardi / Unsplash

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко сообщила, что в России появятся современные спецсловари. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, содержание сборников будет утверждать правительственная комиссия. В них будут современные слова, которые уже признаны русскими.

«Если мы понимаем, что большинство населения признало это слово, как, например, такие слова, как: республика, конституция, депутат. Все эти слова пришли из других языков, но они стали русскими, каждый в стране понимает, что они означают. Затем это слово можно включать в словари», — рассказала Драпеко.

13 декабря Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов. Отмечается, что в случае принятия документа в окончательном чтении в России будет установлен контроль за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами.

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Сергей Истомин
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