Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Во вторник, 13 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В случае принятия законопроекта в окончательном чтении в стране будет установлен контроль за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами. «Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — следует из пояснительной записки.

По словам авторов законопроекта, он направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий использование латиницы в рекламе. Авторами документа стали члены Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. По их словам, русские буквы играют «объединяющую роль в социуме».

В беседе с «Лентой.ру» Ковидити заявила, что «кириллица является очевидной основой национальной идентичности и незыблемой скрепой государства российского». При этом сенатор подчеркнула, что использование символов специальной военной операции Z и V на баннерах не противоречит законопроекту, так как они не являются элементами рекламы.

