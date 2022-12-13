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17:09, 13 декабря 2022Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Во вторник, 13 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В случае принятия законопроекта в окончательном чтении в стране будет установлен контроль за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами. «Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — следует из пояснительной записки.

По словам авторов законопроекта, он направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий использование латиницы в рекламе. Авторами документа стали члены Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. По их словам, русские буквы играют «объединяющую роль в социуме».

В беседе с «Лентой.ру» Ковидити заявила, что «кириллица является очевидной основой национальной идентичности и незыблемой скрепой государства российского». При этом сенатор подчеркнула, что использование символов специальной военной операции Z и V на баннерах не противоречит законопроекту, так как они не являются элементами рекламы.

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Константин Лысяков
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