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15:36, 1 декабря 2022Россия

Стала известна судьба баннеров с Z и V при запрете на латиницу в рекламе

Сенатор Ковитиди допустила использование символов Z и V при запрете латиницы в рекламе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Использование символов специальной военной операции Z и V на баннерах не противоречит законопроекту о запрете использования латиницы в рекламе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала соавтор инициативы, член комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

«Официальными воинскими символами Z и V не являются, как и не являются элементами рекламы. Применение этих символов в социальной рекламе не противоречит нашему законопроекту, поскольку он направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой сфере», — объяснила член верхней палаты российского парламента.

Законопроект предполагает использование в рекламе только кириллицы за исключением зарегистрированных товарных знаков, созданных с помощью других алфавитов. Он важен «для исторических традиций русского слова, которые как никогда востребованы», считает Ковитиди.

«Находясь в основе русского алфавита, кириллица является очевидной основой национальной идентичности и незыблемой скрепой государства российского. Этот закон нужен, это совершенно очевидно. То гонение, которые мы сегодня видим на русский язык, на родное слово, в очередной раз это подтверждает. Мы понимаем, что этот закон рано или поздно будет принят. Сегодня этот закон обсуждается с гражданским обществом, с экспертным сообществом, потому что воспитание культуры родного языка у нашей молодежи стратегически важно в настоящих условиях», — отметила она.

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Автором законопроекта о запрете некириллических букв в рекламе вместе с Ольгой Ковитиди стал сенатор Сергей Цеков. Для сохранения целостности российского государства документ предлагает запретить использовать «алфавиты, созданные не на основе кириллицы». Русские буквы, по словам парламентариев, играют «объединяющую роль в социуме».

Инициатива необходима, так как «засилье» иностранных слов принижает и засоряет русский язык, подчеркнул Цеков в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите русского языка от излишнего употребления иностранных слов.

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Мария Сметанина
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